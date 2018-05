Voto scambio in Lombardia, Radicali: incredibile condanna Crespi

Roma, 24 mag. - "Non ci soddisfa il fatto che la pena inflitta ad Ambrogio Crespi sia stata dimezzata rispetto a quella pesantissima del primo grado. La sua condanna resta per noi incredibile, gli elementi acquisiti già nella fase delle indagini preliminari e poi in dibattimento ancor di più, smentiscono platealmente le chiamate eteroaccusatorie contenute nelle conversazioni tra terzi ove Ambrogio viene chiamato in causa". Lo dichiarano in una nota i Coordinatori della presidenza del Partito Radicale, Rita Bernardini, Antonella Casu, Sergio D`Elia e Maurizio Turco a proposito della sentenza che condanna a sei anni Ambrogio Crespi nel processo d'appello sul presunto voto di scambio con la 'ndrangheta alle elezioni regionali lombarde del 2010.

"Ambrogio è estraneo ai fatti, come confermato, con tanto di scuse, da chi, Costantino, millantando la sua conoscenza parlava di lui nelle conversazioni con i suoi sodali. Ambrogio non ha mai conosciuto Zambetti, ne ignorava persino l'esistenza, ci sono le intercettazioni in carcere nei confronti di Zambetti che lo attestano eppure secondo l'ipotesi accusatoria avrebbe raccolto voti per lui nella città di Milano", sottolinea la nota.

(Segue)