Incidenti strada, De Corato: nel 2016 a Milano meno morti ... -2

Milano, 24 mag. - "L'obiettivo è sempre stato quello di garantire un'azione coordinata di prevenzione e contrasto all'eccesso di velocità sulle strade" ha spiegato De Corato, aggiungendo che "dall'analisi emerge anche che la situazione poi peggiora quando si analizza l'ambito urbano: nella città di Milano infatti, si registrano incidenti in percentuale, rispetto alla Città Metropolitana, del 70% per superamento del limite di velocità, e addirittura dell'80% quando si verifica la cosiddetta 'guida distratta'. Anche rispetto al 2010 si registrano miglioramenti significativi" ha spiegato De Corato, aggiungendo che "da questo quadro emerge quanto ciascuno di noi, secondo le proprie competenze e possibilità, debba impegnarsi per prevenire e diffondere la cultura della sicurezza stradale".

"Le forze dell'ordine sono impegnate quotidianamente sulle strade nel lavoro di prevenzione, controllo e repressione, garantendo standard professionali sempre più alti" ha proseguito l'assessore lombardo, sottolineando che "a loro diamo plauso e sostegno, oltre a strumenti importanti come quello della formazione continua, che risulta elemento fondamentale anche per gli operatori dell'infortunistica stradale: avere le conoscenze adeguate infatti è il primo passo per migliorare la propria professionalità".

"Guardiamo quindi al futuro con impegno e determinazione - ha concluso De Corato - con la consapevolezza che non possiamo mai abbassare la guardia e con una promessa: il nostro impegno su questo fronte sarà sempre tra le mie priorità".