Governo, Bonino: a rischio autonomia parlamentari

Roma, 24 mag. - "Pensiamo sia a rischio l`autonomia dei parlamentari seppure con un vocabolario involuto". Lo ha detto Emma Bonino al termine della consultazione con il premier incaricato Giuseppe Conte alla Camera.

"Lo abbiamo ringraziato per l`opportunità che ci ha dato con questo incontro. È il primo passaggio parlamentare in una crisi giocata non nelle sedi istituzionali proprie ma con incontri segreti tra capi partito. Una crisi totalmente extraparlamentare".

"Pensavamo - ha concluso Bonino - dopo tutti i proclami di trovarci davanti un presidente del Consiglio politico e non un tecnico ma questo governo se avrà la fiducia dei parlamentari come tutti i suoi predecessori governerà".