A Roma convegno su Annalena Tonelli, uccisa in Somalia 15 anni fa

Roma, 24 mag. - Si terrà venerdì 25 maggio alle ore 20,00 presso la parrocchia Sant`Innocenzo I Papa e Sant`Ugo Vescovo, in via Radicofani 33 Roma, un incontro per approfondire la figura di Annalena Tonelli, gigante della fede e della carità, figura di grande spessore spirituale, che ha speso la vita per il popolo in Somalia fino alla sua uccisione avvenuta nel 2003. L`incontro in ricordo della missionaria uccisa si terrà a 15 anni dalla sua morte.

Interverranno un nipote di Annalena, Andrea Saletti, e il suo biografo, padre Luca Vitali, missionario della Comunità Missionaria di Villaregia.