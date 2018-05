Treno contro tir, M5S: magistratura faccia piena luce

Roma, 24 mag. - "In attesa che la magistratura faccia piena luce sulla tragedia di Caluso, esprimiamo il nostro cordoglio e la nostra vicinanza ai famigliari delle vittime e gli auguri di una pronta guarigione per i passeggeri feriti. Quanto accaduto rimette al centro una questione per troppo tempo dimenticata: il codice della strada va rivisto in senso più restrittivo aumentando le sanzioni che oggi sono ridicole. Aspettiamo che anche la dovuta e doverosa indagine amministrativa faccia il suo corso. Aumentare la sicurezza sui luoghi di lavoro e nel settore trasporti è una priorità dal momento che la mobilità ferroviaria anche locale ha una importanza strategica". Lo dichiarano i capigruppo del Movimento 5 Stelle di Camera e Senato Giulia Grillo e Danilo Toninelli insieme ai componenti pentastellati della Commissione Trasporti e Lavori Pubblici.