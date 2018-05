Governo, Bonino: faremo opposizione rigorosa

Roma, 24 mag. - "Abbiamo annuciato al premier la nostra opposizione molto rigorosa. Al di là della propaganda siamo convinti che gli interessi dell`Italia si difendono in Europa e non contro l`Europa come ci ripetono tutti i giorni I partiti che sostengono questo governo". Lo ha detto Emma Bonino, leader di Più Europa, al termine delle consultazioni con il premier incaricato Giuseppe Conte alla Camera.

"Chiederemo senza sosta al governo - ha aggiunto Bonino - di non essere antagonista dell`Europa ma protagonista di una nuova fase dell`Europa senza complessi di inferiorità nei confronti di Germania e Francia".

"Non ci facciamo illusioni - ha proseguito - crediamo in un` Italia aperta, libera ed europea. Abbiamo espresso preoccupazione per il diritto di asilo e l`Immigrazione e per le coperture finanziarie del contratto di governo".