Treno contro tir, Rossomando (Pd):dovere civile agire su sicurezza

Roma, 24 mag. - "Cordoglio per le vittime dell`incidente ferroviario, vicinanza ai feriti, ai familiari e a tutti i viaggiatori coinvolti. Dobbiamo moltiplicare gli sforzi sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e nei trasporti, è un essenziale dovere civile. Il diritto alla mobilità deve partire dalla sicurezza delle persone come garanzia imprescindibile". È quanto scrive in una nota Anna Rossomando, vice presidente del Senato, in merito allo scontro tra un tir e un treno sulla linea Torino Ivrea Aosta.