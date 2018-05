Abruzzo, Di Pangrazio confermato a guida `Natural disasters'

Pescara, 24 mag. - L'Assemblea plenaria del Conferenza dei Presidenti delle Assemblee regionali europee (Calre) a Siviglia, ha deliberato la prosecuzione per il 2018 delle attività del Gruppo di lavoro "Natural disasters" confermando nel ruolo di coordinatore il Presidente del Consiglio regionale, Giuseppe Di Pangrazio. Inoltre, con delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale dell'Abruzzo, integrato il gruppo scientifico con due componenti: il professor Pietro Gargiulo dell'Università di Teramo e il dott. Marco Modica, assistant professor of Applied economics del GSSI. Il coordinamento del Gruppo "Natural disasters" del presidente Di Pangrazio `fornisce un utile contributo rispetto al dibattito più che mai attuale sul tema, raccogliendo le esigenze dei territori delle Assemblee regionali aderenti alla CALRE colpite da calamità naturali, monitorando le azioni messe in campo dall'Unione europea rispetto a tali fenomeni e proponendo ulteriori azioni sia sotto il profilo della prevenzione sia degli interventi da adottare una volta verificatesi le situazioni emergenziali'. Il gruppo di lavoro si pone l'obiettivo di individuare le problematiche ancora aperte in materia di disastri naturali, analizzare gli strumenti che l'Unione europea mette a disposizione degli Stati e quindi delle Regioni e sottoporre alle Istituzioni europee le istanze regionali.