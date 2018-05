Referendum storico in Irlanda sulla legalizzazione dell'aborto -3

Dublino, 24 mag. - "Ci sono stati dei tentativi per modificare la legge (...) per i casi di malformazione fetale mortale, ma non ci sono riusciti", ha detto Mellet alla France presse, sottolineando che solo un "cambiamento costituzionale" può cambiare la situazione.

Da parte loro, i sostenitori del no alla legalizzazione dell'aborto criticano le misure che potrebbero seguire: aborti senza alcuna condizione fino a 12 settimane di gravidanza e fino a 24 settimane per motivi di salute. Nelle ultime settimane i toni si sono fatti più accesi tra i due campi, tanto che lo stesso premier ha denunciato l'uso di immagini di persone con sindrome di Down da parte dei sostenitori del no, secondo cui il sì all'aborto porterebbe all'eliminazione di bambini con disfunzioni genetiche.

Per limitare i rischi di manipolazione su internet, Google e Facebook hanno annunciato il blocco di spot elettorali finanziati da gruppi stranieri.