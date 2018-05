Referendum storico in Irlanda sulla legalizzazione dell'aborto

Dublino, 24 mag. - Storico referendum domani in Irlanda sulla legalizzazione dell'aborto: nel paese che vanta una forte tradizione cattolica, gli elettori saranno chiamati a decidere se abrogare il divieto di abortire in vigore oggi, attenuato da una riforma approvata nel 2013 che consente l'interruzione di gravidanza solo nei casi in cui sia a rischio la vita della gestante.

Il referendum sull'aborto era uno degli impegni presi dal premier Leo Varadkar, in carica dal giugno 2017, ritenendo la legge in vigore "troppo restrittiva". Si tratta di una legge tra le più restrittive in Europa, che non contempla stupro, incesto o malformazione del feto tra le ragioni legali per interrompere la gravidanza. Ogni anno migliaia di donne irlandesi si recano all'estero, soprattutto nel Regno Unito, per abortire.

Tutti gli ultimi sondaggi danno il sì in testa, con il 56-58%, ma gli indecisi, il 14-17% dell'elettorato, potrebbero cambiare l'esito del voto. (Segue)