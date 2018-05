Dalla sanità all'agricoltura: così il 5G potrà rilanciare l'Italia

Roma, 24 mag. - Il cammino del 5G procede speditamente in tutta Europa, nelle principali città italiane la sperimentazione è ai blocchi di partenza e nel giro di un paio d'anni l'iter dovrebbe arrivare al traguardo. I dati sono: il 5G potrebbe creare un mercato del valore di 1.200 miliardi di dollari in dieci anni, i ricavi della digitalizzazione per i player del settore Ict sono destinati a crescere del 13,6% ogni anno, mentre le previsioni di crescita attuali per i ricavi dei servizi degli operatori sono pari all'1,5%. Solo in Italia la digitalizzazione permetterà ai player ICT di generare 78 miliardi di dollari di ricavi. Grazie all'accelerazione nella trasmissione dati si potranno fare grandi passi avanti su un tema delicato come la salute: la chirurgia a distanza diventerà una prassi normale, consentendo agli specialisti di intervenire anche su pazienti che non riuscirebbero ad arrivare in tempo in un grande polo ospedaliero. La possibilità di consulti on line, poi, consentirà di abbattere i tempi di attesa, mentre la condivisione dei dati delle cartelle cliniche porterà a diagnosi più puntuali e precise. Gli esempi potrebbero continuare, così come innumerevoli saranno le applicazioni in tema di public safety, dal monitoraggio dei trasporti allo scambio di informazioni di viabilità tramite sensori sulle infrastrutture stradali e sui veicoli, dai video ad altissima risoluzione per la sicurezza del territorio al controllo remoto dei droni a bassa latenza e alta affidabilità. I vantaggi del 5G si faranno sentire anche al di fuori dei centri urbani. L'Europa sta investendo con decisione sulla cosiddetta "agricoltura di precisione", che solo le nuove connessioni riusciranno a garantire. Mappatura in tempo reale dell'umidità del terreno, fertilizzazione a dosaggio variabile, semina di precisione, gestione dell'azienda agricola incentrata sui dati, connettività ai parchi eolici: sono solo alcune delle applicazioni che consentiranno al comparto di raggiungere livelli impensati di efficienza e di risparmio. Il tutto accompagnato da tecnologie in grado di monitorare l'ambiente, controllare l'inquinamento, la qualità del territorio e anche lo stato strutturale degli edifici nelle zone sismiche, come mai prima d'ora è stato fatto. Ma ad attendere il 5G è anche l'industria italiana, ancora in ritardo rispetto al contesto internazionale proprio a causa dello scarto sulla velocità delle reti di connessione. Per completare il processo di digitalizzazione della filiera produttiva e dei processi a supporto in un ottica di industria 4.0, l'approdo alla quinta generazione di connessioni sarà l'unica, decisiva soluzione. Le articolazioni e le applicazioni che nasceranno a valle dell'arrivo del 5G non sono nemmeno immaginabili, oggi.