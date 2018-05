Alle consultazioni con Conte anche i leader, ci sarà Berlusconi

Roma, 24 mag. - Sono iniziate alle 12 nella Sala dei Busti di Montecitorio le consultazioni del premier incaricato Giuseppe Conte. Il primo colloquio è con la componente del gruppo misto di Camera e Senato Più Europa guidata dalla senatrice Emma Bonino. Al termine dell'incontro ogni delegazione rilascerà delle dichiarazioni nella Sala della Regina.

Le delegazioni consultate dal premier incaricato non sono formate solo dai capigruppo ma anche dai leader dei vari partiti. A quanto si apprende, per Forza Italia dunque ci sarà Silvio Berlusconi, oltre alle due capigruppo Anna Maria Bernini e Maria Stella Gelmini. La delegazione di Fratelli d'Italia sarà guidata da Giorgia Meloni, quella del Pd dal reggente Maurizio Martina e dal presidente del partito Matteo Orfini. Per la Lega ci sarà anche il segretario Matteo Salvini, chiuderà gli incontri, alle 19, la delegazione M5s con i capigruppo Danilo Toninelli e Giulia Grillo e il capo politico Luigi Di Maio.