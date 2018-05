La Spezia, scoperti 7 autisti bus irregolari tra cui 4 in nero

Genova, 24 mag. - La Guardia di Finanza di Sarzana, nel corso di un controllo in una nota azienda di trasporto passeggeri della Val di Magra, ha scoperto 7 autisti non in regola con la normativa sul lavoro.

L'azienda era finita nel mirino delle fiamme gialle dopo la ricezione di alcune segnalazioni su presunte irregolarità relative ai dipendenti a cui era stata affidata la conduzione di autobus impiegati per gite organizzate e trasporto di turisti, in particolare croceristi, dal porto di La Spezia e dall'aeroporto di Pisa verso le principali città liguri e toscane.

Le informazioni raccolte sono state incrociate con i dati acquisiti dalla polizia stradale di La Spezia, che ha fornito una lista dei conducenti degli autobus identificati nel corso dei controlli effettuati lungo le strade e le autostrade. Grazie alla collaborazione con i funzionari dell'Ispettorato del Lavoro di La Spezia, è stato poi accertato che 4 dei 7 lavoratori irregolari erano completamente in nero.

Durante il controllo è stata anche appurata l'inosservanza degli obblighi fiscali propri del sostituto d'imposta. Inoltre la Asl 5 di La Spezia ha scoperto che gli autisti non erano stati sottoposti alle visite mediche previste e non avevano partecipato ai corsi di formazione obbligatori in materia di salute e sicurezza. Alla ditta sono state quindi comminate multe per circa 20 mila euro.