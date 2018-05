Roma, 24 mag. - I "primi segnali" che arrivano dal contratto Lega-M5S " non sono affatto incoraggianti, e quindi non possiamo che confermare la nostra scelta di votare no alla fiducia e di stare all'opposizione di un governo che - al di là dei nomi - porta chiarissimo il segno dell'ideologia pauperista e giustizialista dei grillini". Lo ha detto il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi.