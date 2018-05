Libano, maggioranza parlamento conferma Hariri per guida governo

Roma, 24 mag. - La maggioranza dei deputati del parlamento libanese hanno proposto il premier uscente Saad Hariri per guidare anche il prossimo governo durante; e questo, secondo la tv locale al Jadeed, durante le consultazioni con il presidente della Repubblica Michel Aon svolte oggi aprendo così la strada per un terzo mandato al politico sunnita, confessione dell'Islam ad un suo esponente spetta per tradizione di ricoprire questa carica istituzionale.

Il presidente della Repubblica deve incaricare al capo del governo il candidato che ottiene la maggioranza dei 128 voti in parlamento.

Lo scorso 6 maggio in Libano si sono tenute le prime elezioni parlamentari dopo quasi dieci anni. I risultati avevano dato per vincitori il partito sciita filo-iraniano Hezbollah e le forze politiche a esso alleate con un forte ridimensionamento del partito "future" che fa capo ad al Hariri.