Nel 2017 su reti ferroviarie 101 incidenti con 56 morti e... -5

Roma, 24 mag. - Priorità d`intervento per il 2018. Due i temi che stanno contraddistinguendo l`attività dell`ANSF e degli operatori ferroviari in questi mesi: l`allineamento dei livelli di sicurezza su tutte le parte del sistema ferroviario, in particolare sulle reti regionali interconnesse, e l`innalzamento dell`efficacia dei processi manutentivi. Inoltre, gli operatori devono promuovere al loro interno, presso tutto il personale, ma in particolare nell`assetto manageriale, la "Safety Culture", ovvero l`integrazione del fattore umano nel proprio sistema e nei rapporti con altri operatori. Da parte sua l`ANSF lavora per intensificare il dialogo con il mondo ferroviario, per l`integrazione della "Safety Culture" e la supervisione sulle reti regionali. Infine, l`ANSF sta definendo le norme tecniche e gli standard di sicurezza applicabili alle reti isolate, non connesse funzionalmente con il resto del sistema ferroviario nazionale, che ricadranno sotto la competenza dell`Agenzia a partire dal 1 luglio 2019.