Nel 2017 su reti ferroviarie 101 incidenti con 56 morti e... -4

Roma, 24 mag. - Il 56% circa degli investimenti si è verificato in Lombardia, Piemonte, Toscana e Veneto che sviluppano circa il 50% del traffico ferroviario. Il fenomeno si concentra soprattutto in Lombardia in cui sono avvenuti quasi il 27% degli eventi. La causa di questi incidenti va ricercata principalmente in comportamenti individuali impropri sui quali è necessario incrementare la consapevolezza degli utenti. Permane inoltre l`importanza dell`adozione di sistemi tecnici e tecnologici per impedire il manifestarsi del fenomeno. Per contrastare la tendenza verso comportamenti illeciti, l`ANSF è scesa in campo da diversi anni con campagne di sensibilizzazione che hanno coinvolto partner quali la Polizia Ferroviaria, le Federazioni della Pallacanestro, del Rugby e della Pallavolo e molti uffici scolastici regionali. Nel 2017 ha prodotto uno spot di pubblica utilità andato in onda sulle reti Rai, sui treni e nelle maggiori stazioni italiane. Inoltre, ha chiesto alle imprese ferroviarie e ai gestori un`azione incisiva di collaborazione per limitare gli accessi alle aree più a rischio.

Nel 2017 si sono registrati 13 incidenti in corrispondenza di un passaggio a livello. Undici sulla rete RFI con 10 vittime, un dato invariato rispetto al 2016. Sulle reti regionali si registra invece una diminuzione con 2 incidenti e 3 morti.

Cantieri. Da segnalare un incidente in un cantiere con 2 morti. L`incidente ha messo in evidenza l`importanza dell`attività di verifica sui mezzi d`opera;della corretta attuazione delle procedure di esercizio relative alla circolazione dei veicoli sul tratto interrotto;dei criteri di selezione e di monitoraggio delle ditte appaltatrici e della diffusione della "safety culture". ANSF ha chiesto al gestore dell`infrastruttura RFI di adeguare in tempi rapiti le procedure e realizzare la completa eliminazione dei cantieri su avvistamento. Il ritardo è dovuto all`introduzione di nuovi modelli organizzativi e di dispositivi tecnologici.

