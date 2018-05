Nel 2017 su reti ferroviarie 101 incidenti con 56 morti e... -3

Roma, 24 mag. - Le analisi di tali eventi sono confluite nella raccomandazione, inviata a tutti gli operatori ferroviari il 15 gennaio 2018, con cui l`ANSF ha chiesto un riesame complessivo dei processi interni per garantire un efficace presidio della manutenzione. In particolare, l`Agenzia ha chiesto a gestori e aziende ferroviarie la revisione delle modalità per individuare i motivi di inefficacia (e di conseguenza mettere in atto le necessarie azioni finalizzate a garantire un efficace presidio dei processi manutentivi) e maggiore controllo e monitoraggio dei lavori manutentivi svolti internamente o affidati a parti terze. Inoltre, a seguito dell`incidente di Pioltello l`ANSF ha impartito ulteriori disposizione nei confronti del gestore dell`infrastruttura RFI, definendo azioni immediate a breve e a lungo termine finalizzate ad un riesame complessivo dei processi interni per garantire un efficace presidio della manutenzione.

Investimenti e passaggi a livello. Gli incidenti alle persone provocati da materiale rotabile in movimento(escludendo i suicidi che non rientrano nelle statistiche ANSF)sono stati 75 sulla rete RFI, ovvero l`80% degli eventi significativi con oltrel`86% delle vittime (76 vittime su 88 complessive), un dato in crescita negli ultimi tre anni.Sulle reti regionali invece non si sono registrati eventi nel corso del 2017.Dal confronto con altre realtà europee il dato italiano si colloca costantemente al di sopra dell`andamento registrato in paesi affini e al di sopra del loro valore medio. Il numero di investimenti di pedoni nel periodo osservato risulta abbastanza costante nel tempo con una riduzione del 20% nel 2017 rispetto al 2007, ma mentre nel 2007 rappresentava circa il 62% del totale degli incidenti significativi nel 2017 ne rappresenta il 78%.

