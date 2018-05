Nel 2017 su reti ferroviarie 101 incidenti con 56 morti e 37 feriti

Roma, 24 mag. - Nel 2017 sulla rete ferroviaria nazionale e sulle reti regionali si sono verificati 101 incidenti: 97 sulle linee gestite da RFI con 53 morti e 35 feriti e 4 sulle cosiddette ex-concesse con 3 decessi e 2 feriti. In totale le vittime sono state 93. Un dato inferiore al 2016 (124 vittime) e sostanzialmente in linea con quello relativo agli anni precedenti. L`Italia si colloca tra i valori più bassi dell`Ue pur mostrando possibili margini di miglioramento in particolare sul fronte della manutenzione e degli investimenti dei pedoni. Per quest`ultima tipologia di incidenti, nonostante una riduzione del 20% tra il 2007 e il 2017, il valore registrato in Italia è superiore a quello dei maggiori paesi europei e rappresenta la principale causa di morte sui binari: è alla base sulla rete gestita da RFI di oltre l`80% degli incidenti significativi e dell`86% delle vittime (75 vittime su 88 complessive). E` questa la fotografia che emerge dalla "Relazione sulla sicurezza ferroviaria nel 2017", presentata oggi dall`Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie nel corso del convegno sui 10 anni dell`ANSF organizzato a Firenze nella prestigiosa sede di Palazzo Strozzi Sacrati, messa a disposizione dalla Regione Toscana. La Relazione è una versione preliminare, con dati non ancora consolidati, che anticipa il Report annuale che verrà inviato, come da obbligo di legge, entro il mese di settembre al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e all`Agenzia dell`Unione Europea per le Ferrovie.

