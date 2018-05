Padoan a successore: lascio bilancio su risultati e strategie -2

Roma, 24 mag. - La politica di bilancio si è mossa, si legge nel documento predisposto dal ministro Padoan per il futuro inquilino di via Venti Settembre, "lungo un sentiero stretto che ha conciliato l`obiettivo di fornire sostegno alla crescita e all`occupazione con quello di perseguire il consolidamento delle finanze pubbliche".

Alla luce dell`elevato debito pubblico, prosegue il report, "l`intonazione della politica di bilancio non ha potuto prescindere dalle esigenze di riduzione del disavanzo ma, al contempo, si è posta l`obiettivo di definire la corretta impostazione del ritmo di consolidamento così da ottenere la ripresa dell`economia e la sostenibilità delle finanze pubbliche".

Elemento essenziale della strategia del sentiero stretto, prosegue, "è stata l`azione volta a rimuovere alcuni rilevanti ostacoli strutturali, sia direttamente sia appoggiando le iniziative di altri dicasteri. Le misure per modernizzare il sistema bancario, il programma Finanza per la crescita che ha accresciuto i canali di accesso al credito per le imprese di piccole e medie dimensioni, la realizzazione di un sistema fiscale semplificato e più equo trasparente e orientato alla crescita, una accresciuta efficacia nella lotta all`evasione così come il contributo alla riforma del mercato del lavoro e della giustizia civile fanno parte di una strategia volta ad aumentare la crescita potenziale dell`economia italiana". Si tratta, in larga parte, viene sottolineato, "di interventi che per loro natura richiedono tempo per dispiegare i loro effetti, ma che hanno già mostrato i primi segni positivi".