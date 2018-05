"Semplice e divertente": quando Conte era al collegio cattolico -4

Roma, 24 mag. - Attualmente il professor Conte è membro del consiglio scientifico del collegio universitario di Villa Nazaret, presieduto da Casula. Il presidente del consiglio incaricato visiterà il suo antico collegio prossimamente? "Spero proprio di sì, ma sicuramente non gli daremo il tormento: quando uno è di casa, lo si lascia ancora più libero e tranquillo, per essere libero lui e liberi noi. Una delle condizioni - lo abbiamo sperimentato anche con figure di ecclesiastici - perché si mantenga un rapporto di amicizia quando uno diventa potente, importante, è che non lo si utilizzi per chiedergli qualcosa, favori personali: questo permette all'amicizia di sopravvivere, e ci atterremo scrupolosamente a questa condotta". Anche con "Giuseppe", l'ex studente di origini modeste che sta per entrare a Palazzo Chigi da inquilino.