"Semplice e divertente": quando Conte era al collegio cattolico -3

Roma, 24 mag. - Il premier incaricato è ricordato da tutti i suoi ex compagni di studi come "persona serena, sempre dialogante, aperta, con grande capacità di ascolto, anche un po' di ironia", sottolinea il professore: "Tutte doti adatte per un Presidente del Consiglio che non vuole essere il 'Capo del Governo', come qualcuno dice rispolverando questa denominazione assunta dal Presidente del Consiglio durante il fascismo, ma appunto un Presidente del Consiglio: Giuseppe ha capacità di dialogo e di ascolto e, dato che non è un limite, proviene dalla società civile. E' una persona che nella vita ha fatto un lavoro e lo ha fatto molto bene dopo aver fatto molto bene lo studente", afferma Casula, che ironizza su chi, dopo aver cavalcato la polemica con la "casta", oggi critica il presidente del consiglio in pectore per il fatto di provenire appunto dalla società civile. E se altri hanno tirato in ballo il concetto di tribuno del popolo, "il compito dei ministri e del primo ministro - sottolinea il professore - è quello di essere servitore della soceità e del popolo che vuole governare: in latino ministro vuol dire servitore, neppure guida, e tantomeno capo".

Un Giuseppe Conte populista? "Io che di mestiere faccio lo storico, e mi sono occupato anche di storia dei partiti", risponde Carlo Felice Casula, "la categoria del populismo è molto poco definita, vuol dire tutto e nulla. A me piace che abbia usato il termine popolo: ma se uno usa il termine popolo non vule dire sia populista, così come se parli di poveri non vuol dire che sei pauperista o se parli di operai non significa che sei operaista: tutti questi 'ismi' fanno diventare ideologici dei fatti che invece sono concreti e reali. A un avvocato viene spontaneo, diventando Presidente del Consiglio, dire che il suo compito è fare l'avvocato del popolo che vuole governare, non c'è nulla di populista in questo. E' una persona normale, come si è visto pure dalle immagini che lo hanno mostrato mentre scende dal taxi e chiede di pagare". Bergogliano? "Esattamente, fa quello che una persona normale fa, intanto prende un taxi, pretende e paga la ricevuta, mandando così un messaggio forte. Mi piace l'accostamento con Bergoglio, che va a comoprare da solo gli occhiali, e occhiali non di lusso".(Segue)