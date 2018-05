"Semplice e divertente": quando Conte era al collegio cattolico -2

Roma, 24 mag. - La proprità degli immobili di Villa Nazareth è di una fondazione, Sacra famiglia di Nazareth, creata da Giovanni XXIII all'indomani della morte del cardinale Domenico Tardini, fondatore di Villa Nazareth, ed è una fondazione italiana che gestisce e organizza un collegio universitario che oggi ha due residenza, una maschile e una femmile. Il presidente è stato negli anni Settanta il cardinal Samoré, poi il cardinale Silvestrini, che è tuttora presidente, mentre l'attuale vicepresidente è mons. Claudio Maria Celli, diplomatico vaticano di lungo corso. L'attuale Segretario di Stato, il cardinale Pietro Parolin, ha risieduto a Villa Nazareth per un periodo quando iniziava il suo lavoro in Segreteria di Stato. Tutti gli ultimi Papi hanno visitato il collegio, compreso Papa Francesco.

"Credo che Giuseppe abbia una profonda fede cristiana, anche una grande sensibilità sociale", spiega il professor Casula, "ma Villa Nazareth, che si ispira come asse formativo alla parabola dei talenti, non fa nessuna discriminazione nell'accesso, tanto che adesso, ad esempio, abbiamo tra gli sutdenti anche profughi che sono anche di religione musulmana". Ad ogni modo, tiene a precisare lo storico, Villa Nazareth "è un luogo di assoluta libertà, in cui tra l'altro è prevalente l'impegno culturale e sociale, non propriamente politico, ci sono sensibilità forti su molti temi, ad esempio il tema dell'accoglienza, del dialogo sia interreligioso che interculturale, ma non c'è un imprinting né un controllo da parte vaticana, c'è un clima di assoluta libertà. Posso dare per certo - afferma il professor Casula che non si è consultato né ha avuto il benestare da nessuna autoprità né di Villa Nazareth né della Santa Sede".(Segue)