"Semplice e divertente": quando Conte era al collegio cattolico

Roma, 24 mag. - Una persona cordiale, semplice, dotata di un certo senso dell'umorismo. Lo storico Carlo Felice Casula, presidente del comitato scientifico di Villa Nazareth, descrive così l'avvocato Giuseppe Conte, in passato studente del collegio di eccellenza fondato a Roma dal cardinale Domenico Tardini per ragazzi poveri, da ieri presidente del consiglio incaricato. Un uomo con "capacità di dialogo e di ascolto", che intende il suo incarico come "servitore, neppure guida, e tantomeno capo", secondo il professore e amico del futuro premier. Definirsi avvocato del popolo non ha nulla di "populista", afferma ancora il professore, che peraltro precisa: "Posso dare per certo che non si è consultato né ha avuto il benestare da nessuna autorità né di Villa Nazareth né della Santa Sede" per accettare il suo nuovo incarico.

"L'ho conosciuto da studente", racconta ad Askanews il professor Casula, "ed è stato uno studente modello: si è laureato con il massimo dei voti a 24 anni, è poi diventato ricercatore a 32 anni dopo una borsa di studio con il Cnr e a 38 anni era professore ordinario. E' un curriculum di assoluto rispetto e corrisponde abbastanza alla tipologia di studenti che noi seguiamo a Villa Nazareth, che è un collegio universitario di merito riconosciuto dal ministero dove gli studenti con percorsi ottimali di studio sono seguiti negli studi, sia come residenti che come non residenti, puramente a titolo gratuito, proveniendo gli studenti da famiglie non abbienti, con uno svantaggio economico e culturale di partenza. Anche Giuseppe è di una famiglia modesta - racconta Casula - la madre era maestra e il padre era segretario comunale, ma già questa condizione di doppio stipendio ha comprotato che non abbiamo potuto prendere Giuseppe come studente residente". Il professore ricorda anche un viaggio con il cardinale Silvestrini ed alcuni studenti di Villa Nazareth tra cui Giuseppe Conte negli Stati Uniti, nelle università di Duquesne, a Pittsburgh, e Notre Dame, nell'Indiana: anche in quell'occasione "era una persona estremamente divertente e piacevole, che mette allegria, mai musona, molto semplice, uno che non si esibisce mai". (Segue)