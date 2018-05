Truffe attraverso il 'dark web': tre misure cautelari a Napoli -2

Roma, 24 mag. - In particolare, le carte di credito clonate appartenevano per lo più ad ignari cittadini spagnoli e tedeschi i cui codici di accesso erano oggetto di scambio proprio sui Black Market del Dark Web. I guadagni così ottenuti fruttavano migliaia di euro mensili.

L`organizzatore del traffico illecito era conosciuto in rete con il 'nickname' di Benz99 ed era riuscito a guadagnarsi la stima di diversi compratori per la qualità degli articoli posti in vendita on-line. Gli investigatori della Gdf hanno quindi ricostruito l`intero gruppo criminale attraverso le fonti di prova attribuibili ai tre soggetti.

Su disposizione dell`autorità giudiziaria di Brescia, le Fiamme Gialle hanno eseguito tre misure cautelari: una ordinanza di custodia in carcere, una ordinanza di custodia agli arresti domiciliari e un obbligo di firma. Effettuate perquisizioni domiciliari e locali ove sono stati rinvenuti Computer e Smartphone che saranno analizzati secondo le tecniche della "Digital Forensics".