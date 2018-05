Roma, 24 mag. - Lo Sviluppo economico e il Lavoro sono "ambiti nel quale vogliamo lavorare in maniera molto forte perché tra crisi di aziende, gli imprenditori del nord che vanno aiutati e i lavoratori che hanno decine di problemi legati a leggi fatte in questi anni assurde, crediamo quello sia la nostra identità così come Salvini chiede l'Interno che rappresenta i temi che lui ha a cuore". Lo ha detto Luigi Di Maio, leader M5s, parlando con i giornalisti dell'assetto del nuovo governo.