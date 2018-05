Governo, Renzi: Lega-M5S ora establishment e casta, basta scuse

Roma, 24 mag. - "E alla fine, dopo 80 giorni, ci siamo. Nel tempo necessario a fare un celebre giro del mondo letterario, l'alleanza tra Lega e Beppe Grillo ha più modestamente scritto un contratto e partorito il governo delle larghe intese populiste". Lo ha scritto Matteo Renzi sulla enews aggiungendo che "Giuseppe Conte è il Presidente del Consiglio incaricato: gli ho fatto un grande in bocca al lupo".

Quella del Pd, ha continuato Renzi, sarà "opposizione dura e rigorosa, ma civile. E rispettosa delle istituzioni, sempre. Adesso loro diventano il potere, loro diventano l'establishment, loro diventano la casta. Non hanno più alibi, non hanno più scuse, non hanno più nessuno cui dare la colpa. È finito il tempo delle urla: tocca governare. Ne saranno capaci? Auguri e in bocca al lupo a tutti noi".