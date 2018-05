Di Maio: con Salvini abbiamo delineato assetto squadra governo

Roma, 24 mag. - I tempi per la nascita del governo "dipendono dall'interlocuzione tra Conte e il Quirinale, immagino debbano mettere a punto tutta la squadra. Io e Salvini abbiamo già delineato sostanzialmente l'assetto della squadra nel senso politico poi i nomi e tutto quello che deriva dalle personalità che dovranno ricoprirle dipenderà da Conte e da Mattarella". Lo ha detto il leader M5s, Luigi Di Maio, parlando in transatlantico.

"Con Salvini - ha proseguito - c'è un'interlocuzione continua in corso perché siamo i due capi politici delle due forze che sostengono il governo, c'è un'interlocuzione sana con Conte e immagino che nei porssimi giorni si confronterà col Quirinale". Già domani? "Non lo so, se oggi è impegnato tutto il giorno con le consultazioni la giornata di domani servirà a mettere a punto le cose". Con Salvini "ormai o ci sentiamo o ci incontriamo...non è una notizia".