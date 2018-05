Israele esamina "lunga tregua" con Hamas proposta da Egitto e Qatar

Roma, 24 mag. - Israele, dietro una richiesta dell'Egitto e il Qatar, sta esaminando di accettare "una tregua a lungo termine" con Hamas dopo che il movimento islamista palestinese ha respinto l'offerta per settimane: Lo ha riferito oggi la tv israeliana Channel 10 che cita fonti diplomatiche.

Secondo queste fonti, Israele avrebbe rinunciato a chiedere che Hamas, il gruppo che controlla la Striscia di Gaza, smilitarizzi a patto che l'Autorità Nazionale Palestinese (Anp) lo sostituisca nel governo dell'enclave. E questo perchè, sempre secondo le fonti dell'emittente, Israele avrebbe riconosciuto che, con il deterioramento della salute del presidente dell'Anp Abu Mazen, la probabilità che il suo governo basato a Ramallah riprenda il controllo di Gaza "è debole"

I funzionari egiziani e del Qatar avrebbero suggerito un alleggerimento significativo dell'embargo imposto da Israele su Gaza in cambio della "completa cessazione del lancio di missili e dello scavo da parte di gruppi terroristici di tunnel transfrontalieri utilizzati per effettuare attacchi nel territorio israeliano", come ha riferito Channel 10.