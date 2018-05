Enel,Enel inaugura l`impianto solare da 238 mw Don Josè in Messico -2

Roma, 24 mag. - Egpm ha inoltre siglato di recente un accordo con la CFE per espandere del 10% la capacità dell'impianto, un'opzione prevista nel contratto aggiudicato nella prima asta energetica a lungo termine del Messico nel 2016. L'espansione, che aggiungerà 22 MW a Don José, verrà completata nella seconda metà del 2018 e comporta un investimento di circa 21 milioni di dollari USA.

L'impianto di Don José, compresa l'espansione, si sviluppa su oltre 1.300 ettari di terreno, su cui verranno installati oltre 850.000 pannelli solari, in grado di produrre oltre 625 GWh.

In linea con il modello di creazione di valore condiviso (Creating Shared Value o CSV) adottato dal Gruppo Enel, che mira a coniugare lo sviluppo commerciale con le esigenze delle comunità locali, EGPM ha avviato iniziative nelle aree circostanti dell'impianto per proteggere la flora locale, organizzando il trasferimento di oltre 1.000 esemplari di vegetazione, compresi cactus e palme, e per sostenere le comunità locali con attività di engagement, sostegno durante le stagioni piovose e la partecipazione diretta a festività sociali e culturali. Inoltre il progetto Don Josè applica il modello Enel di Cantiere Sostenibile, che prevede sia la misurazione dell'impatto socio-ambientale sia azioni mirate a migliorarlo attraverso, ad esempio sistemi per il risparmio idrico, il riciclo dei rifiuti e attività di training.