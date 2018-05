Enel,Enel inaugura l`impianto solare da 238 mw Don Josè in Messico

Roma, 24 mag. - Enel, attraverso la controllata per le rinnovabili Enel Green Power Mexico, ha inaugurato l'impianto solare fotovoltaico di Don José (238 MW) a San Luis de la Paz, nello stato messicano di Guanajuato. L'evento è stato celebrato con una cerimonia di inaugurazione a cui hanno partecipato il Governatore dello Stato di Guanajuato, Miguel Márquez Márquez; il direttore generale per le partecipate pubbliche presso il Segretariato dell'energia del Messico, Víctor Hugo Luque Salcedo; l'ambasciatore d'Italia in Messico, Luigi Maccotta; il presidente del municipio di San Luis de la Paz, Guillermo Rodriguez Contreras, e diverse altre autorità pubbliche di livello federale, statale e municipale.

"Don José è uno dei più importanti impianti messicani di Enel Green Power in Messico, il secondo ad entrare in funzione dall'avvio della riforma energetica del Paese, dopo Villanueva, il più grande impianto fotovoltaico del Gruppo a livello mondiale", ha commentato Antonio Cammisecra, responsabile della Divisione Globale Energie Rinnovabili di Enel, Enel Green Power. "Con l'inaugurazione di Don José, Enel rafforza la propria presenza in Messico e l'impegno a promuovere lo sviluppo del settore delle energie rinnovabili nel Paese. Siamo la prima e unica azienda a far partire le attività degli impianti previsti nei contratti aggiudicati con la prima asta, in anticipo rispetto ai tempi programmati. Come ulteriore testimonianza del nostro impegno, Egpm è anche l'unica società ad aver firmato accordi per un ampliamento del 10% di tre impianti, fra cui Don José, in linea con gli impegni contrattuali".

Don José è il quinto impianto rinnovabile che Enel Green Power ha messo in esercizio nel mondo nel 2018, portando la capacità totale entrata in servizio nell'anno a circa 1 GW. L'investimento per la costruzione di Don José, che entrerà in esercizio cinque mesi in anticipo rispetto al programma, ammonta a circa 220 milioni di dollari USA. La produzione dell'impianto verrà commercializzata nel quadro di un contratto stipulato con la Commissione federale dell'energia elettrica del Messico ("Comisión Federal de Electricidad" o "CFE") e che prevede la vendita di specifici volumi di energia per 15 anni e certificati di energia pulita per 20 anni.(Segue)