Basilicata, il 28 maggio si riunisce il Consiglio Regionale

Potenza, 24 mag. - Il Consiglio regionale della Basilicata si riunirà lunedì 28 maggio 2018, alle ore 15,00 (con prosieguo nei giorni successivi), nell'aula Dinardo al piano terra del palazzo della Giunta regionale (Via Verrastro n. 4 - Potenza). In apertura di seduta prevista una comunicazione del governo regionale sui problemi conseguenti alle ordinanze per il divieto di utilizzo dell'acqua per usi potabili che hanno interessato nelle settimane scorse alcuni Comuni del Metapontino. Seguirà l'esame del "Piano triennale 2018/2020 delle attività dell'Arpab" e di sette proposte di legge di iniziativa del consigliere Leggieri (M5s), già richiamate in Aula ai sensi dell'articolo 38, comma 4 del regolamento interno del Consiglio regionale (che prevede la possibilità di iscrivere all'ordine del giorno dell'Assemblea le proposte di legge che non vengono esaminate nei tempi previsti dalle Commissioni), e successivamente non licenziate dalle Commissioni nei tempi assegnati: riguardano la "Istituzione dell'anagrafe pubblica regionale relativa alla gestione dei rifiuti solidi urbani", le "Norme a tutela della salute, dell'ambiente e del territorio della regione Basilicata sulle emissioni industriali inquinanti per le aree ad elevato rischio ambientale", le "Misure per la tutela dall'inquinamento dei territori ai quali siano stati riconosciuti marchi di tipicità Dop e Igp al fine di garantire i prodotti agricoli e alimentari", le "Disposizioni per la riduzione del consumo del suolo agricolo e sua valorizzazione", gli "Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica", le "Nomine dei direttori generali delle aziende sanitarie locali e aziende ospedaliere e dei responsabili delle strutture complesse" e la "Norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici". Sempre ai sensi dell'articolo 38 del regolamento viene inoltre richiamata in Aula per la prima volta una proposta di legge del consigliere Romaniello sulle "Nuove norme per l'istituzione del difensore civico regionale e garante dei diritti della persona". Spazio quindi all'attività ispettiva e alla discussione di alcune mozioni, a partire da quella di Leggieri e Perrino (M5s) sull'accesso dei consiglieri regionali alla documentazione Ttip, di Perrino (M5s) sull'emergenza neve, di Lacorazza (Pd) su lavoro e mobilità e sulle centrali operative regionali della polizia penitenziaria, di Rosa (Lb-Fdi), Romaniello (Gm) e Napoli sull'accordo integrativo regionale per la medicina generale, di Perrino (M5s) sulla creazione di apposito sito web per la diffusione dei dati di monitoraggio dell'attività Mise del Cova, di Rosa (Lb-Fdi), Napoli e Castelluccio sui provvedimenti anti sindrome burnout, di Rosa (Lb-Fdi) e Castelluccio sulla istituzione Zes ex decreto legge 20 giungo 2017, di Perrino (M5s) sulla concessione dello stato di calamità naturale per il rischio siccità sul territorio regionale. Ancora all'esame del Consiglio regionale le mozioni di Polese (Pd) sulla istituzione di una cabina di regia sul welfare generativo, di Perrino (M5s) sulla richiesta di impugnativa innanzi al Tar Lazio del decreto Mise del 9 agosto 2017 e sulla messa in sicurezza e bonifica delle aree interne ed esterne al sito Itrec interessate da contaminazione, di Lacorazza (Pd) sulla istituzione del Parco regionale della musica, di Romaniello (Gm) sulla vertenza dei lavoratori Autolinee Liscio, di Rosa (Lb-Fdi) sulle indennità previste dall'art. 35, comma 1, dell'accordo integrativo regionale per la medicina generale, di Perrino (M5s) sulla richiesta di costituzione in giudizio della Regione Basilicata innanzi alla Corte costituzionale contro l'impugnativa proposta dal governo rispetto ad alcune norme della legge regionale n.19/2017, di Napoli e Castelluccio su prevenzione e cura dell'autismo, di Lacorazza (Pd) su un progetto di riutilizzo dell'ex ferrovia Atena Lucana - Marsico Nuovo, di Leggieri e Perrino (M5s) sul futuro dell'impianto Fca di San Ni cola di Melfi, di Romaniello (Gm) sull'interruzione dei lavori sulla strada statale Potenza - Melfi, di Leggieri e Perrino (M5s) sulla sospensione dell'Aia alla Scianatico Laterizi e alla Ila Laterizi, di Santarsiero (Pd) relativa al garante dell'infanzia e dell'adolescenza, di Perrino e Leggieri (M5s) sulla proprietà pubblica delle risorse idriche e del soggetto gestore del servizio idrico integrato, di Romaniello (Gm) e Perrino (M5s) sull'attuazione della legge tesa a contrastare il gioco d'azzardo in Basilicata, di Rosa (Lb-Fdi) sulle dimissioni del direttore della Lucana Film Commission, di Napoli e Castelluccio sulla Stroke Unit Basilicata, di Santarsiero (Pd), Bochicchio (Psi) e Soranno (Pp) sulla realizzazione di una strada a due corsie per ogni senso di marcia lungo l'asse stradale Potenza - Melfi - Candela, di Perrino e Leggieri (M5s) sulla reintroduzione dell'obbligo del raggiungimento di un'intesa in senso "forte" tra Stato e Regioni per l'approvazione dei progetti petroliferi, di Romaniello (Gm) e Soranno (Pp) sulla sede dell'Avis a Potenza, di Leggieri (M5s) sul permesso di ricerca denominato Tempa la Pertosa, di Napoli e Castelluccio sulle liste di attesa nella sanità, di Romaniello (Gm) sui lavoratori licenziati che non percepiscono alcuna forma di sostegno al reddito, di Napoli e Castelluccio sulla procedura di gara per i servizi di vigilanza, di Mollica (Udc) e Miranda Castelgrande (Pd) sul capodanno Rai, di Napoli sulla sicurezza delle strade, di Perrino e Leggieri (M5s) su sicurezza sul lavoro, tutela della salute e qualità del lavoro, di Romaniello (Gm) sulle procedure per l'affidamento degli appalti pubblici, di Leggieri (M5s) sulla creazione di un fondo per la realizzazione di Parchi inclusivi e di Napoli sull'Itrec di Rotondella. All'ordine del giorno della seduta, inoltre, l'esame degli eventuali atti nel frattempo licenziati dalle Commissioni, a partire dai disegni di legge della Giunta che compongono la manovra finanziaria (Legge di stabilità regionale 2018 e Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2018/2020) che saranno oggetto di una riunione congiunta delle Commissioni convocata per lunedì 28 maggio alle 9,30. All'ordine del giorno, infine, l'esame di una delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale riguardante il bilancio per il triennio 2018/2020 del Consiglio regionale.