Roma, 24 mag. - I due sono stati denunciati per truffa aggravata e gli sono stati sequestrati i telefoni e gli auricolari.

Ora le indagini dovranno identificare che fosse dall`altra parte della cornetta telefonica.

Non è il primo caso in cui tentano di aggirare le difficoltà dell`esame teorico per la patente ricorrendo a stratagemmi vari, ma ultimamente il ricorso alla tecnologia più avanzata rende sempre più difficoltoso il compito degli esaminatori.