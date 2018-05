All'esame di guida con auricolari bleutooth, due denunce a Padova

Roma, 24 mag. - Due cittadini indiani sono stati denunciati per truffa aggravata dai carabinieri di Padova perché trovati in possesso di auricolari bleutooth modificati con cui si facevano suggerire le risposte all'esame per la patente di guida nella sede della motorizzazione Civile patavina.

Ad allertare i militari un esaminatore che passando vicino alle postazioni dei due cittadini indiani, che stavano sostenendo la prova con l`ausilio di un file audio che leggeva loro le domande, ha percepito rumori e suoni strani.

I carabinieri, giunti sul posto, hanno preso in disparte i due extracomunitari i quali, prima hanno consegnato entrambi due telefoni cellulari, e poi dopo essersi tolti le cuffie audio usate per sostenere la prova di esame, un piccolo auricolare bleutooth, modificato ad hoc per l`occorrenza dal quale qualcuno gli suggeriva le risposte.

