Autogrill, Tondato: con Eataly in programma di fare altro assieme

Milano, 24 mag. - Dopo il primo Eataly sull'autostrada nell'area di servizio Secchia Ovest, "che sta andando molto bene", Autogrill "ha in programma di fare qualcosa altro assieme in Italia" con la società fondata da Oscar Farinetti. Lo ha detto l'Ad di Autogrill, Gianmario Tondato, nel corso dell'assemblea degli azionisti. Ad oggi, però, non c'è nulla: "per ora non abbiamo niente in programma, decidiamo occasione per occasione", ha spiegato, "anche perchè è un'alleanza che ha bisogno di tanto spazio".