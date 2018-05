Autonomia, Bolzano: Corte costituzionale blinda patto garanzia -2

Roma, 24 mag. - L`accordo tiene perché "durante le trattative che hanno portato al patto di garanzia siamo riusciti ad ottenere di fissare non semplicemente un importo annuale, ma un criterio preciso", spiega il segretario generale della Provincia, Eros Magnago. Il contributo della Provincia, infatti, è parametrato al costo del debito pubblico. "Con questo aggancio abbiamo preteso e ottenuto che non ci potessero essere contributi ulteriori, si verifica l`esaustività del concorso", continua Magnago. La cifra è fissa fino al 2022: 476 per Bolzano e 429 milioni per Trento. La cifra complessiva, 905 milioni, corrisponde a circa l`1% del costo del debito nel 2014. Dal 2023 la cifra sarà calcolata sulla base del costo del debito pubblico, che in questi anni è calato. "L`attuale andamento - conclude Magnago - fa ritenere che la riduzione del costo del debito prosegua. E` quindi probabile che il nostro concorso cali".