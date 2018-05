Potenza, auto contro tir: muore una 37enne

Potenza, 24 mag. - Ennesimo tragedia della strada in Basilicata, e triste protagonista è ancora una volta la Potenza - Melfi. Per causa ancora da accertare, una Fiat Panda, si è scontrata frontalmente con un Tir sulla strada che collega la Potenza-Melfi all'area industriale di San Nicola. Alla guida dell'autovettura c'era Maria Donata Di Vittorio, 37enne di Lavello e candidata in una lista civica per le future elezioni comunali di giugno. Sempre nella giornata di ieri, un altra vittima, Franco Taurisano, 45enne di Tito, ha perso la vita in uno scontro con un camion sempre sulla Potenza Melfi, a pochi chilometri dall'area nord del capoluogo di regione. Una giornata di sangue sulle strade lucane, che ha subito mobilitato anche il mondo politico lucano, con il presidente de consiglio regionale Vito Santarsiero, che ha subito chiesto un incontro ad Anas e Ministero per la messa in sicurezza della Potenza - Melfi.