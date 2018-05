Autogrill, Benetton: vendere non ci piace, possibili partnership

Milano, 24 mag. - L'Italia "negli ultimi anni è stata un po' il parente povero del gruppo" Autogrill, però "abbiamo fatto molti investimenti e le cose stanno andando un po' meglio: se capiterà qualcosa in futuro qualche partnership potrà avvenire ma la parola vendere è una parola che a noi dispiace sempre". Lo ha detto il presidente di Autogrill, Gilberto Benetton, nel corso dell'assemblea degli azionisti. "Ci piacerebbe trovare eventualità di sviluppo ulteriore come sempre, questo vale per l'Italia, per gli Usa o per l'Europa", ha aggiunto.

Benetton ha ricordato che la riorganizzazione societaria del gruppo è stata avviata "per rendere la società più possibilista rispetto a qualsiasi eventualità che emergesse sui mercati ma non vuole dire che faremo qualcosa, noi stiamo attenti ma non è detto".