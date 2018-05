Papa: no a muri con migranti, siamo famiglia senza confini

Città del Vaticano, 24 mag. - In un`epoca in cui, di fronte all`emergenza migranti, si costruiscono muri che altro non fanno che "chiudere" i cuori, papa Francesco sottolinea, in una intervista all'Eco di Bergamo in occasione dell'arrivo in città delle spoglie del Papa bergamasco Giovanni XXIII, come la vera accoglienza debba essere "totalmente disinteressata" e ci sia oggi "tanto lavoro da fare" per "creare una nuova cultura, una nuova mentalità, educare le nuove generazioni a pensare, a pensarsi come una unica famiglia umana, una comunità senza confini".

Di fronte all`"imbarbarimento della società", afferma il Papa a quanto riportato da Vatican News, l`esortazione è a guardare alle persone e alla verità, perché "è sempre l'uomo con la sua libera responsabilità che può fare delle parole, della comunicazione, il luogo della comprensione e dell`incontro oppure dell`opposizione e della guerra fratricida". Anche nella Chiesa, nota il Papa, "quando non si vive la logica della comunione ma delle corporazioni, può avvenire che si intraprendano vere e proprie strategie di guerra contro qualcuno per il potere, che a volte si esprime in termini economici, altre in termini di ruoli". Quindi "sono proprio le persone ad essere l'antidoto contro le falsità, non le strategie".