Papa: l'ingiustizia di sfruttare il lavoro è peccato mortale

Città del Vaticano, 24 mag. - "Anche qui, in Italia, per salvare i grandi capitali si lascia la gente senza lavoro. Va contro il secondo comandamento e chi fa questo: 'Guai a voi!'. Non io, Gesù". Così Papa Francesco nell'omelia mattutina a Casa Santa Marta. "Guai a voi che sfruttate la gente, che sfruttate il lavoro, che pagate in nero, che non pagate il contributo per la pensione, che non date le vacanze. Guai a voi! Fare 'sconti', fare truffe su quello che si deve pagare, sullo stipendio, è peccato, è peccato. 'No, padre, io vado a Messa tutte le domeniche e vado a quell`associazione cattolica e sono molto cattolico e faccio la novena di questo...'. Ma tu non paghi? Questa ingiustizia è peccato mortale. Non sei in grazia di Dio. Non lo dico io, lo dice Gesù, lo dice l`apostolo Giacomo. Per questo le ricchezze ti allontanano dal secondo comandamento, dall`amore al prossimo".