Assolombarda: 59% imprese locali ha aumentato fatturato nel 2017

Milano, 24 mag. - Le imprese di Milano, Lodi e Monza Brianza hanno rivisto al rialzo le previsioni sul 2017 formulate a ottobre scorso: salgono al 59% dal 53% del campione quelle che hanno chiuso l'anno con un fatturato in crescita rispetto al 2016, mentre si è ridotta la quota di chi pensa di avere vendite in linea con l`anno scorso, dal 27% al 21%. Si conferma al 18% l`incidenza delle imprese che prevede una riduzione del fatturato per l'anno corrente, restando la percentuale più bassa dal 2008 ad oggi. Sono i risultati dell`indagine del Centro Studi su consuntivi 2017 e previsioni 2018 condotta su 280 imprese del manifatturiero e del terziario innovativo associate ad Assolombarda: i consuntivi 2017 sono in rialzo rispetto alle previsioni formulate sei mesi fa.

Le performance migliori sono quelle delle aziende manifatturiere, con il 61% che dichiara fatturato in aumento nel 2017, contro il 52% dello scorso ottobre, mentre le aziende del terziario innovativo in crescita sono il 57%, a ottobre erano il 55%. Per quanto riguarda le previsioni per il 2018, la metà delle imprese intervistate si attende vendite in crescita, a fronte del 10% che segnala una diminuzione. Rispetto alla rilevazione di ottobre 2017, quando il 25% delle imprese intervistate non si era pronunciata riguardo alle attese per il 2018, questi risultati evidenziano come l'incertezza percepita allora si sia riassorbita: la quota di imprese che si attendono ricavi in aumento è passata dal 37% rilevato ad ottobre 2017 al 50% di aprile 2018. Sono leggermente più ottimiste per il 2018 le imprese del terziario innovativo: il 52% si attende vendite in crescita.

"Il 2017 è stato un anno estremamente positivo per le imprese del nostro territorio, che hanno registrato performance da record. Infatti, il 59% delle imprese di Milano, Lodi e Monza Brianza ha chiuso il 2017 con un fatturato in crescita rispetto al 2016: il migliore risultato assoluto dal 2008. Guardando al 2018, le prospettive sono altrettanto positive" ha dichiarato il vicepresidente di Assolombarda Fabrizio Di Amato.