Memorandum Acea e Huawei per progetti su infrastrutture e servizi -2

Roma, 24 mag. - Grazie all`accordo, Acea avrà accesso al portafoglio mondiale di prodotti, soluzioni e servizi di Huawei per valutare eventuali applicazioni sul mercato italiano in cui la società opera. Le attività di ricerca oggetto del MoU saranno condotte anche in collaborazione con il "Joint Innovation Center" (JIC) istituito da Huawei in Sardegna insieme alle Università locali, CRS4, Vigili del Fuoco e Pubblica Sicurezza. Le due aziende potranno valutare ulteriori collaborazioni con centri di eccellenza locali quali Università e altre istituzioni educative riconosciute dal ministero dell`Università, dell`Istruzione e della Ricerca.

Stefano Donnarumma, amministratore delegato di Acea, ha commentato: "Siamo molto soddisfatti di questo primo passo verso un accordo con un operatore di alto profilo come Huawei che pensiamo possa supportarci nel nostro percorso di crescita tecnologica applicata alla gestione delle infrastrutture e all`offerta di servizi ad alto valore aggiunto, in linea con il nostro piano industriale."

"L`accordo di oggi riveste particolare importanza per Huawei in quanto segna l`inizio di una partnership incentrata sull`innovazione tecnologica e dimostra una visione di lungo periodo nel settore delle multiutility", ha dichiarato Thomas Miao, Ceo di Huawei Italia. "Huawei investe ogni anno circa il 15% del proprio fatturato totale, 14 miliardi di dollari, in Ricerca e Sviluppo e realizza un modello di innovazione basato sulle esigenze dei clienti e sulla collaborazione con l`ecosistema dei partner e delle Università, tutti elementi presenti nel Memorandum tra ACEA e Huawei", ha aggiunto