Autogrill, Tondato: 2017 anno memorabile per nostri contratti

Milano, 24 mag. - "Noi viviamo di contratti e l'anno 2017 è stato un anno memorabile: abbiamo vinto e rinnovato quasi 10 miliardi di euro di fatturato", in 18 paesi nel mondo, con la parte del leone che l'hanno fatta Usa e Canada. Lo ha sottolineato l'Ad di Autogrill, Gianmario Tondato, nel corso dell'assemblea degli azionisti del gruppo. "Una cifra estremamente rilevante, con una durata media di 15 anni", ha aggiunto.

"Il 2017 è stato un anno abbastanza particolare perché è stato un anno in cui è cominciata la trasformazione dell'azienda, su cui stiamo ancora lavorando - ha proseguito Tondato - Abbiamo avviato il processo di societarizzazione, un momento di grande discontinuità che ha cambiato gli assetti di gruppo, per questo motivo la cosa più rilevante che dobbiamo guardare è l'ebitda (+5,3% a cambi costanti) perché è stato un anno pieno di costi straordinari, di eventi straordinari come lo sarà anche il 2018".

Dopo aver sottolineato l'effetto negativo dei cambi, con rettifiche per 50 milioni, l'Ad di Autogrill ha evidenziato la crescita del dividendo (+19%) a 0,19 euro: "un segnale che indica che vediamo il nostro business, il nostro futuro in maniera positiva".

In assemblea è presente il 73,49% del capitale. Unico socio con una partecipazione rilevante la Edizione della famiglia Benetton con il 50,1%.