Rallenta ad aprile calo richieste mutui e surroghe (-2%) -2

Roma, 24 mag. -

"Le richieste di mutui mostrano un mercato vicino ad un punto di svolta, trovando un nuovo equilibrio in virtù del progressivo ridimensionamento del fenomeno delle surroghe seguito al picco registrato nel 2015. Le richieste dei consumatori, infatti, si stanno concentrando sempre di più sui nuovi mutui che vanno a sostenere un settore immobiliare che, tuttavia, ancora non decolla nonostante prezzi di compravendita appetibili e un costo del debito ancora decisamente contenuto", commenta Simone Capecchi, executive director di Crif.

"In questo scenario, è interessante sottolineare come si stiano diversificando i canali di richiesta, favoriti dalla disponibilità delle nuove tecnologie, che se da un lato facilitano e velocizzano i processi di accesso al credito, dall'altro obbligano gli operatori di settore a introdurre verifiche sempre più tempestive ed efficaci delle informazioni fornite dai consumatori in ottica antifrode", conclude Capecchi.