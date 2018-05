Rallenta ad aprile calo richieste mutui e surroghe (-2%)

Roma, 24 mag. - Ad aprile si registra un calo molto più contenuto rispetto ai mesi precedenti delle richieste di mutui e surroghe: rispetto al corrispondente mese del 2017 la flessione è risultata pari a -2%. In compenso, continua la crescita dell'importo medio richiesto (+0,5% rispetto all'aprile 2017). E' quanto emerge dal Barometro Crif che evidenzia come questo sia un "segnale di una dinamica che ormai ha quasi definitivamente scontato il drastico ridimensionamento delle rottamazioni dei vecchi finanziamenti in coerenza con la progressiva saturazione del bacino dei consumatori per i quali le rinegoziazioni possono ancora risultare convenienti".

Per quanto riguarda l'importo richiesto, l'ultima rilevazione fornisce una conferma del trend di progressivo recupero, con il valore medio che si è attestato a 125.662 euro. Per altro, nel periodo di osservazione il numero maggiore di richieste si concentra ancora nella fascia di importo compreso tra 100.001 e 150.000 euro, con il 29,5% del totale delle richieste, senza sostanziali variazioni rispetto al corrispondente periodo del 2017.

Per quanto riguarda la distribuzione per classe di durata si conferma la preferenza delle famiglie italiane per piani di rimborso compresi tra i 16 e i 20 anni, che arrivano al 25,8% del totale delle richieste, in crescita di +1,6 punti percentuali rispetto al corrispondente periodo 2017.

Quanto alle classi d'età la fascia d'età compresa tra i 35 e i 44 anni rimane maggioritaria, con una quota pari al 34,5% del totale, seppur in leggero calo rispetto al 2017 (-1,1 punti percentuali). Le altre classi di età non mostrano variazioni sostanziali ad eccezione di quella compresa tra i 25 e i 34 anni che cresce di +0,9 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, arrivando a pesare un 25,4% sul totale.(Segue)