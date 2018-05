Lavoro, Veneto: più opportunità per persone disabili

Venezia, 24 mag. - Più opportunità di lavoro per le persone disabili in Veneto: le aziende tenute al collocamento obbligatorio di persone con deficit fisici o psichici potranno assolvere all`obbligo di legge conferendo commesse di lavoro a cooperative sociali che impiegano persone con disabilità. E` quanto prevede lo schema di convenzione tra Regione Veneto, sindacati e associazioni di categoria, approvato dalla Giunta regionale, in attuazione del decreto legislativo 276/2003.

Per l`assessore al lavoro, Elena Donazzan "la convenzione crea uno strumento ulteriore per l`inserimento lavorativo dei disabili e contribuisce ad ampliare la gamma degli interventi previsti dalla legislazione regionale e nazionale per la realizzazione personale e lavorativa delle persone con disabilità". Inoltre - fa notare l`assessore - con questo intervento si rendono più omogenee le possibilità di collocamento lavorativo in tutto il territorio regionale.

(Segue)