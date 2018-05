Meteo, arriva Scipione: caldo e sole anche nel weekend

Roma, 24 mag. - Da oggi `anticiclone africano Scipione comincerà la sua avanzata verso l`Italia e l`atmosfera si farà via via più stabile e calda. Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che le temperature sono destinate ad aumentare costantemente andando sopra la media del periodo di 5-7 gradi.

Nei prossimi giorni il sole sarà prevalente su gran parte delle regioni, fatta eccezione per i settori alpini e alcuni settori dei rilievi appenninici dove si potranno formare dei temporali pomeridiani.

Anche nel weekend il caldo anticiclone africano dominerà l`Italia con tantissimo sole lungo le coste, sulle pianure e sulle colline; temporali pomeridiani invece bagneranno a macchia di leopardo i rilievi del Nord. Temperature, come detto, in aumento già da oggi con valori termici fino a 27°C al Centro-Nord e in Puglia. Nel weekend avremo un`ulteriore aumento con temperature fino a 29-31°C al Centro-Nord, e anche 34-35°C sulle zone interne della Sicilia.

Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it avvisa però che da Lunedì 28 e per almeno tre giorni, l`anticiclone Scipione verrà minato sul suo fianco sinistro da correnti instabili che causeranno la formazione di forti temporali sulle regioni settentrionali, soprattutto su Piemonte ed Emilia Romagna e poi Lombardia. In anteprima nazionale, il direttore annuncia inoltre che Scipione continuerà a portare il caldo e il bel tempo anche per il weekend del 2 e 3 Giugno.