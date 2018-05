Enel costruisce il più grande impianto solare della Colombia -2

Roma, 24 mag. - Enel investirà circa 70 milioni di dollari Usa nella costruzione di El Paso, la cui entrata in esercizio è prevista per la seconda metà del 2018. L'impianto sarà composto da circa 250.000 pannelli solari e a regime potrà produrre 176 GWh all'anno. Il collegamento al sistema di trasmissione nazionale avverrà tramite la sottostazione di El Paso.

In linea con il modello di creazione di valore condiviso (CSV o Creating Shared Value) adottato dal Gruppo Enel, che mira a coniugare lo sviluppo commerciale con le esigenze delle comunità locali, EGPC ha avviato diverse iniziative a sostegno delle imprese e comunità locali, che includono corsi di formazione all'imprenditorialità, efficienza energetica e progetti di elettrificazione rurale rivolti ad alcune scuole della zona, oltre a progetti per la conservazione degli ecosistemi locali. Inoltre, la costruzione di El Paso si basa sul modello Enel di Cantiere Sostenibile, che incorpora l'uso razionale delle risorse con, ad esempio, sistemi di risparmio idrico e processi di riciclo. El Paso è stato progettato per integrarsi con l'ambiente e le comunità limitrofe, prevedendo un corridoio che permetterà alla fauna selvatica di passare senza ostacoli attraverso il terreno nel quale si trova l'impianto.

Enel è il primo investitore privato nel settore energetico colombiano. Emgesa, la controllata nel settore della generazione del Gruppo, ha una capacità installata totale di oltre 3,5 GW, pari a una quota di mercato del 21%, da fonti termiche e idroelettriche. Codensa, società di distribuzione del Gruppo Enel in Colombia, distribuisce e vende elettricità a Bogotá e a 103 comuni nei dipartimenti di Cundinamarca, Boyacá e Tolima, con oltre 3,3 milioni di clienti, pari a una quota di mercato di circa il 25%.