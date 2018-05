Enel costruisce il più grande impianto solare della Colombia

Roma, 24 mag. - Enel, attraverso la controllata per le rinnovabili Enel Green Power Colombia, ha avviato i lavori di costruzione del parco solare fotovoltaico di El Paso (86,2 MW), il suo primo impianto solare in Colombia e la più grande struttura di questo genere attualmente in costruzione nel Paese. Durante una visita a El Paso, nel dipartimento di Cesar della Colombia settentrionale, informa la società in una nota, l'impianto e l'avanzamento dei lavori sono stati presentati al Governatore di Cesar Francisco Ovalle, alla presenza di Antonio Cammisecra, responsabile di Enel Green Power, la Divisione Globale Energie Rinnovabili di Enel. Hanno partecipato all'iniziativa anche Lucio Rubio, country manager di Enel in Colombia, oltre a diverse autorità locali, regionali e nazionali.

"La costruzione di El Paso rappresenta un traguardo fondamentale nello sviluppo della presenza rinnovabile del Gruppo Enel in Colombia e segna un importante progresso nella diversificazione del mix di generazione del paese, evidenziando le potenzialità delle fonti rinnovabili", ha commentato Antonio Cammisecra, responsabile di Enel Green Power. "Stiamo mettendo la nostra competenza al servizio della Colombia per costruire il più grande impianto solare del Paese tramite un modello di dispacciamento centralizzato, ovvero con un impegno quotidiano a trasmettere energia alla rete analogo a quello di qualsiasi altra centrale energetica tradizionale. La grande ricchezza di fonti rinnovabili della Colombia offre interessanti opportunità di sviluppo per Enel Green Power, e ciò spiega il nostro impegno nello sviluppo di un portafoglio diversificato di impianti solari ed eolici nel Paese".(Segue)