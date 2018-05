Sanasi D'Arpe: corruzione aumenta costo appalti del 20%

Roma, 24 mag. - "Il fenomeno della corruzione in Italia ha diminuito gli investimenti esteri del 16% e fatto aumentare del 20% circa il costo complessivo degli appalti". E' quanto evidenziato da Vincenzo Sanasi d'Arpe, professore straordinario di Diritto dell'Economia e tra i massimi esperti di gestione delle crisi d'impresa, in visita all'ambasciatore di Romania George Gabriel Bologan.

Il prof. Sanasi d'Arpe ha sottolineato la necessità che in Europa sia messa al primo posto la cultura della legalità nella formazione della nuova classe dirigente, come antidoto alla corruzione che ha pesanti conseguenze economiche: "Tra il 2001 e il 2011 - ha rilevato - la corruzione è costata in Italia intorno ai 10 miliardi di euro l'anno di Pil per un totale di 100 miliardi in dieci anni, e le aziende che operano in un mercato corrotto crescono del 25% in meno rispetto alle concorrenti che operano in mercato orientato al rispetto della legalità".